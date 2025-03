Serben demonstrieren gegen US-Bauprojekt

Belgrad. Tausende Menschen haben am Montag in Belgrad gegen ein Bauprojekt des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, protestiert. Für dieses soll das 1999 von der NATO zerbombte Generalstabsgebäude abgerissen werden, wie serbische Medien berichteten. Zu der Kundgebung kam es am 26. Jahrestag des Beginns der völkerrechtswidrigen NATO-Bombardierung der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien. Die Gebäuderuine hatte bis November 2024 den offiziellen Status eines Baudenkmals. Dieser wurde ihr von der von Staatspräsident Aleksandar Vučić kontrollierten Regierung entzogen, um Kushners Bauprojekt zu ermöglichen. (dpa/jW)