Israel greift Syrien erneut an

Damaskus. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben binnen weniger Tage erneut zwei Militärstützpunkte in Syrien angegriffen. Es seien »militärische Einrichtungen getroffen« worden, »die in den syrischen Militärstützpunkten Tadmur und T 4 verblieben sind«, erklärte die israelische Armee am Dienstag. Laut Angaben der syrischen Nachrichtenagentur Sana vom selben Tag sind im Süden Syriens mindestens vier Zivilisten durch Angriffe des israelischen Militärs getötet worden. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben. Israels Armee habe einen Ort nahe Deraa im Süden des Landes angegriffen. (dpa/AFP/jW)