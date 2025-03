US-Handelskrieg gegen Ölkäufer in Caracas

Beijing. China hat die US-Zölle gegen Käufer von venezolanischem Erdöl scharf kritisiert. Washington mische sich in die inneren Angelegenheiten Venezuelas ein, sagte ein Sprecher des Außenamtes in Beijing am Dienstag. Die USA sollten sich vielmehr für »Frieden, Stabilität und Entwicklung« einsetzen. Die Volksrepublik ist der wichtigste Importeur von Erdöl aus dem südamerikanischen Land. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag generelle Aufschläge in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren aus Ländern angekündigt, die sich von Venezuela mit Öl und Gas beliefern lassen. Kommende Woche sollen sie in Kraft treten. Er behauptete, dass sich das von dem linken Präsidenten Nicolás Maduro regierte Venezuela »sehr feindselig gegenüber den Vereinigten Staaten« verhalten, das Land Zehntausende Kriminelle in die USA geschleust habe. (AFP/jW)