EU-Finanzaufsicht warnt vor Deregulierung

Brüssel. Die EU-Finanzaufsicht warnt davor, Umweltvorschriften und Berichtspflichten von Unternehmen am Finanzmarkt zu reduzieren. Die von der EU-Kommission zur Stärkung des Wirtschaftswachstums geplante Deregulierung sowie eine Schwächung von Schutzmaßnahmen würden »weitere Krisen und weniger Wachstum« zur Folge haben, sagte der Leiter des Einheitlichen Abwicklungsausschusses, Dominique Laboureix, zur Financial Times am Montag. Ende Februar hatte die Kommission angekündigt, den Umfang von Offenlegungsvorschriften zur Unternehmensnachhaltigkeit deutlich zu reduzieren sowie Kapitalvorschriften für Banken und Versicherungen zu prüfen. (jW)