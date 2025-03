Mehr Asylsuchende überqueren Ärmelkanal

Dover. Die Zahl der Menschen, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangt sind, war in den ersten drei Monaten dieses Jahres so hoch wie nie zuvor. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Montag unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums in London. Demnach wurden in diesem Jahr von Januar bis März 5.847 Bootsflüchtlinge gezählt, verglichen mit 5.435 im Vorjahreszeitraum. Vergangene Woche meldeten französische Behörden zwei Todesfälle. (dpa/jW)