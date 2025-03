Erstes Zentrum zum Schutz von Infrastruktur

Darmstadt. Die deutsche Infrastruktur soll sich besser gegen Cyberattacken oder Naturkatastrophen wappnen. Helfen soll dabei ein erstes nationales Zentrum für digitale Resilienz in Katastrophen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unterzeichnete gemeinsam mit Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) eine entsprechende Absichtserklärung. Mit dem Aufbau des Zentrums in Darmstadt soll in den nächsten Monaten begonnen werden. (dpa/jW)