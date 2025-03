E-Patientenakte ohne Verzögerung

Berlin. Die Bundesregierung hält an der bundesweiten Einführung der elektronischen Patientenakte zum kommenden Monat fest. »Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir den angekündigten Zeitplan halten können und eben zu Beginn des zweiten Quartals mit dem bundesweiten Rollout starten können«, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Montag in Berlin. Momentan werde noch die Testphase ausgewertet, bald der genaue Einführungsplan vorgestellt. Noch Mitte März hatten etwa Apotheker weitere Praxistests und Sicherheitsmaßnahmen gefordert. (dpa/jW)