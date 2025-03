Neuwahlen in Kanada im April

Ottawa. Der neue kanadische Premierminister Mark Carney hat am Sonntag (Ortszeit) für den 28. April vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Er sagte, er brauche ein starkes Mandat, um der Bedrohung durch US-Präsident Donald Trump zu begegnen, der »uns brechen will, damit Amerika uns besitzen kann«, wie Reuters berichtete. Regulär stünden Neuwahlen erst am 20. Oktober an. Seit aber Trump im Januar begann, Kanada als US-Bundesstaat zu reklamieren, und Carneys Amtsvorgänger Justin Trudeau seinen Rücktritt ankündigte, hat die regierende Liberale Partei sich in Umfragen merklich erholt. (Reuters/jW)