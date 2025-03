Tour de France 2027 startet in Edinburgh

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. Der letzte Besuch der Tour auf den Britischen Inseln (Harrogate, 5.7.2014)

Paris. Die Tour de France 2027 wird im schottischen Edinburgh starten. Dies gab Tour-Veranstalter ASO am Mittwoch bekannt. Die ersten drei Etappen der 114. Frankreich-Rundfahrt werden demnach durch Schottland, England und Wales führen. Nach dem Auftakt in London 2007 und in Yorkshire 2014 ist es der dritte Start der Tour in Großbritannien. Auch die Tour de France Femmes wird 2027 im Vereinigten Königreich beginnen. Ein Startort wird noch bekannt gegeben. Tour-Direktor Christian Prudhomme sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, schon seit einiger Zeit habe er die schottische Hauptstadt Edinburgh ins Auge gefasst, bisher habe aber die Abgeschiedenheit dagegen gesprochen. Der Startschuss wird am 2. Juli 2027 fallen. (AFP/jW)