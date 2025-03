Hamburg: SPD will mit Grünen koalieren

Hamburg. Die SPD will in Hamburg mit den Grünen über eine Koalition verhandeln. Dazu habe sich der SPD-Landesvorstand entschieden, hieß es nach einer Vorstandssitzung am Sonnabend. Damit steht eine Neuauflage der bisherigen »rot-grünen« Landesregierung in Aussicht. Die SPD war aus der Bürgerschaftswahl am 2. März trotz Verlusten erneut als stärkste Kraft hervorgegangen. Auch mit der CDU waren Sondierungsgespräche geführt worden. Die SPD-Landesvorsitzenden Melanie Leonhard und Nils Weiland betonten trotz Absage die Schnittmengen mit der Union und bedankten sich »für den ehrlichen, offenen, konstruktiven und vertrauensvollen Austausch«. (dpa/jW)