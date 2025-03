Tödlicher Angriff im Sudan

Khartum. Nach wichtigen Rückeroberungen in der sudanesischen Hauptstadt Khartum durch die sudanesische Armee in den vergangenen Tagen sind bei einem Artillerieangriff der gegnerischen »Schnellen Eingreiftruppen« (RSF) auf die angrenzende Stadt Omdurman am Sonntag zwei Kinder und eine Frau getötet worden, acht weitere Menschen wurden verletzt. Augenzeugen berichteten laut AFP von sieben Luftangriffen auf von der Armee kontrollierte Wohngegenden. Am Freitag hatte die Armee den Präsidentenpalast in Khartum eingenommen, den die RSF seit Beginn des jüngsten Konflikts besetzt hatten. (AFP/jW)