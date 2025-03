Kämpfe in Ukraine vor Gesprächen in Riad

Kiew. Russland und die Ukraine haben ihre wechselseitigen Angriffe am Wochenende mit unverminderter Härte fortgesetzt. In der Nacht zum Sonntag wurden in Kiew mindestens drei Menschen durch russische Drohnen und Raketen getötet. Moskau meldete umgekehrt ein Todesopfer durch ukrainischen Beschuss. Diesen Montag sollen in Saudi-Arabien Gespräche zwischen Abgesandten der Regierungen in Moskau und Washington beginnen, bei denen es um eine Aussetzung der Kämpfe geht. Diese Verhandlungen sollen dann zu einer alle Fronten umfassenden Feuerpause führen, die den Weg für einen dauerhaften Frieden bereiten soll. Obwohl Russland in Riad nur mit den USA verhandeln will, wird auch eine ukrainische Delegation anreisen. Die Agentur Bloomberg berichtete, die USA hielten ein Waffenstillstandsabkommen bis zum 20. April für realistisch. (Reuters/jW)