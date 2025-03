Gletscher schrumpfen drittes Jahr in Folge

Genf. Die globale Gletschermasse ist laut der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) im dritten Jahr in Folge in allen Regionen zurückgegangen. »Der Erhalt der Gletscher ist nicht nur eine Frage der Umwelt, Wirtschaft und gesellschaftlichen Notwendigkeit: Es ist eine Frage des Überlebens«, erklärte WMO-Chefin Celeste Saulo am Freitag. Demnach sei 2024 mit einem Verlust von 450 Milliarden Tonnen Eis das viertschlimmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. (AFP/jW)