Colonia Dignidad: Entschädigung verlangt

Santiago de Chile. In Chile haben Menschen, die in der deutschen Kolonie Colonia Dignidad gefoltert und missbraucht wurden, am Donnerstag (Ortszeit) einem Enteignungsplan der Regierung zugestimmt. Gleichzeitig verlangen sie in einem Brief an Präsident Gabriel Boric, dass die Erlöse aus der 2023 angekündigten Enteignung der Geländeeigentümer »direkt für die Entschädigung der Opfer« verwendet werden, damit diesen endlich Gerechtigkeit widerfahre. Bisher haben nur nach Deutschland ausgewanderte Geschädigte dort Unterstützung erhalten. (AFP/jW)