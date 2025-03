Algerien: Lange Haft für Sansal gefordert

Algier. Die Staatsanwaltschaft in Algier hat am Donnerstag zehn Jahre Gefängnis für den algerisch-französischen Schriftsteller Boualem Sansal gefordert. Das berichtete die Zeitung El Watan am Freitag. Sansal war im November bei der Einreise in Algier verhaftet worden, nachdem er der Zeitschrift Frontières, ein Sprachrohr der extremen Rechten in Frankreich, ein Interview gegeben hatte, in dem er behauptete, dass der Westen Algeriens historisch zu Marokko gehöre. Daher wird ihm ein »Angriff auf die territoriale Integrität« vorgeworfen. Am Donnerstag bestätigten auf X veröffentlichte Aufnahmen aus dem Arbeitszimmer des marokkanischen Königs Mohammed VI. die Gebietsansprüche des Nachbarlands: Auf ihnen ist eine Karte von »Großmarokko« einschließlich des Westens Algeriens und der von Marokko zu großen Teilen illegal besetzten Westsahara zu sehen. Ein Urteil im Fall Sansal wird kommende Woche erwartet. (jW)