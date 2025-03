Trump dementiert Musks China-Briefing

Washington. US-Präsident Donald Trump hat Berichte als falsch bezeichnet, nach denen sein Berater Elon Musk Einblick in einen Geheimplan für einen Krieg mit China erhalten sollte. Trump nannte dies am Freitag auf seinem Onlinedienst Truth Social »vollkommen unwahr«. Zunächst hatte die New York Times über das angebliche Briefing berichtet, später schlossen sich die Washington Post und das Wall Street Journal an. Der Techmilliardär Musk drohte Mitarbeitern des Pentagons am Freitag morgen laut Reuters mit Strafverfolgung, da sie »falsche Informationen« an die Presse weitergegeben hätten. (AFP/Reuters/jW)