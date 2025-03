Israel: Minister droht mit Annexion

Gaza. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat am Freitag damit gedroht, Teile des Gazastreifens zu annektieren und die Palästinenser dauerhaft zu vertreiben, sollte die Hamas die restlichen israelischen Gefangenen nicht freilassen. Während die Armee den Krieg gegen die Enklave zu Luft und am Boden fortsetzte, berichtete Sam Rose, Vizedirektor des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), gegenüber Reuters von einer dramatischen Versorgungslage, da Israel seit Wochen keine Hilfsgüter nach Gaza lasse. Man habe nur noch Mehl für die nächsten sechs Tage zur Verfügung. Derweil stoppte der Oberste Gerichtshof am Freitag vorerst die von der Regierung Benjamin Netanjahu angeordnete Entlassung von Ronen Bar, dem Leiter des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. Bar kritisierte dessen Regierungsführung in einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief heftig. (AFP/jW)