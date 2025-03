Zeitungsredaktionen: Streiks vor Verhandlung

Düsseldorf. Die Tarifverhandlungen der Zeitungsredaktionen mit dem Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) wurden am Donnerstag in vierter (Deutscher Journalistenverband, DJV) bzw. sechster Runde (Verdi) fortgesetzt. Den Gesprächen in Düsseldorf waren mehrtägige Warnstreikaktionen der Journalistengewerkschaft DJV und der Deutsche Journalisten-Union (DJU) in Verdi vorausgegangen. Von Montag bis Mittwoch hatten Zeitungsredaktionen in Bayern die Arbeit niederlegt, darunter in München, Augsburg, Kempten, Aschaffenburg und Nürnberg, wie die DJU am Montag mitteilte. Die Gewerkschaft fordert im Tarifstreit zwölf Prozent mehr Lohn und Regelungen zum Einsatz von KI. Der DJV fordert 10,5 Prozent (BJV). (jW)