Nvidia: Halbe Billion US-Dollar Investitionen

San José. Der weltweit größte KI-Chiphersteller Nvidia will in den kommenden vier Jahren rund 500 Milliarden US-Dollar in den USA investieren. Ziel sei es, die Lieferketten angesichts aufziehender Handelskriege zu verkürzen, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang der Financial Times am Donnerstag. Da auch Zulieferer wie TSMC sich in den USA ansiedelten, könne dort künftig mehr produziert werden. (Reuters/jW)