Mehr als 100 Billionen US-Dollar Schulden

Paris. Durch Staats- und Unternehmensanleihen wurden weltweit Schulden von mehr als 100 Billionen US-Dollar angehäuft. Die »Kombination aus höheren Zinskosten und höherer Verschuldung« berge die Gefahr, Kreditaufnahmen künftig zu beschränken, wohingegen der Investitionsbedarf weiter wachse, schrieb die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem jährlichen Schuldenbericht am Donnerstag. Der Anteil der Zinskosten an der Wirtschaftsleistung sei 2024 auf den höchsten Wert der vergangenen 20 Jahre gestiegen. (Reuters/jW)