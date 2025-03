DR Kongo: »M 23« lehnt Waffenstillstand ab

Kinshasa. Die »M 23«-Miliz im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo lehnt den von der kongolesischen und der ruandischen Regierung geforderten sofortigen Waffenstillstand ab. Dies sagte ihr Anführer, Corneille Nangaa, am Donnerstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in Goma. Ruanda unterstützt die »M 23«, nach Angaben von Nangaa habe dies aber keinen Einfluss auf die Kriegführung. Die »M 23« rückt seit Jahresbeginn von Osten aus immer weiter vor. Am Donnerstag bestätigte die Armee die Einnahme der Stadt Walikale. Damit kontrolliert die Miliz auch eine Straße, die vier Provinzen im Osten des Kongo verbindet. Sie ist jetzt nur noch 400 Kilometer von Kisangani, der viertgrößten Stadt des Landes, entfernt. Am Mittwoch hatten die Präsidenten Félix Tshisekedi und Paul Kagame nach einem überraschenden Treffen in der katarischen Hauptstadt Doha zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen. (Reuters/jW)