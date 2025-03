Rumänien: Rechte Parteien geeint

Bukarest. Zwei ultrarechte Parteien in Rumänien haben am Mittwoch George Simion als ihren gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentenwahl im Mai präsentiert. Simion ist Vorsitzender der rechten Partei AUR, erklärter Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump und lehnt Militärhilfe für die Ukraine ab. Er wird nun auch von der rechten Partei der Jugend unterstützt. Zuvor hatte die Wahlkommission unter anderem Călin Georgescu abgelehnt. Das ehemalige AUR-Mitglied war bei den Präsidentschaftswahlen im November als unabhängiger Kandidat angetreten und in der ersten Runde der – später jedoch annullierten – Präsidentschaftswahl auf Platz eins gekommen. Auch er steht für einen neuen außenpolitischen Kurs des Landes und wurde dafür geschasst. (AFP/jW)