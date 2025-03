Syrien: Russland bietet Unterstützung an

Moskau. Russland hat der syrischen Übergangsregierung Unterstützung beim Erhalt der »territorialen Integrität« des Landes zugesichert. Dies hat Präsident Wladimir Putin dem syrischen Machthaber Ahmed Al-Scharaa nach Angaben des Präsidialamtes am Donnerstag in einer Botschaft übermittelt. Darin bot Putin auch Russlands »praktische Zusammenarbeit« in einer Vielzahl von Fragen an. Von Al-Scharaa angeführte islamistische Milizen hatten im Dezember Präsident Baschar Al-Assad gestürzt, der gute Beziehungen zu Russland pflegte. Das Land unterhält nach wie vor Militärstützpunkte in Syrien, die für Putin von zentraler strategischer Bedeutung sind. (Reuters/jW)