Kanadischer Premier will Neuwahlen im April

Ottawa. Der neue kanadische Ministerpräsident Mark Carney ist bereit, die Parlamentswahl für den 28. April festzusetzen, berichtete der Globe and Mail am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach will Carney am Sonntag den Wahltermin offiziell ankündigen. Regulär müsste erst am 20. Oktober ein neues Parlament in Kanada gewählt werden. Offenbar setzt Carney darauf, vom Höhenflug seiner Liberalen Partei in Umfragen profitieren zu können. Diese hat in der Gunst der Wähler zugelegt, seitdem US-Präsident Donald Trump Kanada mit Sonderzöllen überzogen hat und zudem spekulierte, das Land sollte Teil der USA werden. Der ehemalige Notenbanker hat vor zwei Wochen die Führung der Liberalen übernommen. Carney folgte auf Justin Trudeau an der Regierungsspitze, der im Januar seinen Rücktritt erklärt hatte. (Reuters/jW)