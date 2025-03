3.000 Tesla-Beschäftigte fordern Entlastung

Grünheide. Mehr als 3.000 Beschäftigte des Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide haben eine Petition der IG Metall für bessere Arbeitsbedingungen und sofortige Entlastung unterschrieben. Damit setzen sie sich für längere Pausen, ein Ende der Unterbesetzung und den Stopp der Schikanen ein, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Im Rahmen einer Betriebsversammlung sollte die Petition der Werksleitung am selben Tag übergeben werden. Im vergangenen Jahr haben sich 1.200 Beschäftigte an einer IG-Metall-Umfrage zur Belastung im Betrieb beteiligt. 83 Prozent fühlten sich demnach oft oder sehr oft überlastet. (jW)