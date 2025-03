Drei Nebenkläger im Prozess gegen Klette

Verden. Im Prozess gegen das mutmaßliche frühere RAF-Mitglied Daniela Klette gibt es bislang drei Nebenkläger. Dabei handelt es sich um Opfer der Raubüberfälle, wie eine Sprecherin des Landgerichts Verden am Donnerstag mitteilte. Der Prozess des Landgerichts Verden beginnt am Dienstag und wird mit hohen Sicherheitsanforderungen im Staatsschutzsaal des Oberlandesgerichts Celle eröffnet. Die Ermittler werfen Klette versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor. Die Angeklagte, die über Jahrzehnte im Untergrund lebte, wurde im Februar 2024 in Berlin festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (dpa/jW)