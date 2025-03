Berliner Stadtautobahn jahrelang gesperrt

Berlin. Wegen der kurzfristigen Sperrung einer wichtigen Brücke der Berliner Stadtautobahn droht im Westen der Hauptstadt ein über Jahre andauerndes Verkehrschaos. Ein Riss im Tragwerk der Brücke hatte sich in den vergangenen Wochen ausgeweitet, so dass sie aus Sicherheitsgründen am Mittwoch abend ohne Vorwarnung gesperrt wurde. Die Brücke ist Bestandteil des Autobahndreiecks Funkturm, über das jeden Tag rund 230.000 Autos fahren. Wie lange die Arbeiten andauern, blieb zunächst offen, es wird von mindestens zwei Jahren ausgegangen. Schon länger war ein Abriss und Neubau der sogenannten Ringbahnbrücke geplant. (dpa/jW)