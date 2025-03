US-Delegation besucht Afghanistan

Kabul. Eine Delegation aus den USA hat in Kabul Gespräche mit Außenminister Amir Chan Muttaki geführt. Bei dem Treffen seien »bilaterale Beziehungen, die Freilassung von Gefangenen und konsularische Dienste für Afghanen in den USA« besprochen worden, erklärte das afghanische Außenministerium am Donnerstag im Onlinedienst X. Aus informierter Quelle hieß es laut AFP derweil, der seit zwei Jahren in Afghanistan inhaftierte US-Bürger George Glezmann sei am Donnerstag freigelassen worden und auf dem Weg nach Katar. Die von den Taliban geführte Regierung ist bisher international nicht anerkannt. (AFP/jW)