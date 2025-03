Konzerne erhöhen trotz Krise Dividenden

Frankfurt am Main. Die großen Börsenkonzerne der BRD erhöhen trotz schwerwiegender Wirtschaftskrise in Summe ihre Dividenden. Im laufenden Jahr schütten die Unternehmen aus dem Leitindex Dax und dem Mittelwerteindex MDax rund 61 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus, hat die DZ-Bank in einer neuen Studie errechnet. »Das ist zwar nur eine Milliarde mehr als im Vorjahr – aufgrund der US-amerikanischen Zollpolitik und der hiesigen Konjunkturschwäche aber ein sehr robustes Ergebnis«, schreibt der Börsenexperte Stephen Schneider. Die höchste Dividendensumme schüttet laut Studie der Versicherer Allianz aus mit fast sechs Milliarden Euro, gefolgt von der Deutschen Telekom mit 4,41 Milliarden und Mercedes-Benz mit 4,14 Milliarden. Dahinter kommen Siemens, VW und SAP. Die Konzerne aus dem Dax machen weite Teile ihres Umsatzes im Ausland. (dpa/jW)