Syrien: Deutsche Botschaft wiedereröffnet

Damaskus. Gut drei Monate nach dem Sturz von Baschar Al-Assad durch Islamisten hat Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag die deutsche Botschaft wiedereröffnet. Diese war 2012 nach Beginn des Kriegs in Syrien geschlossen worden. Eine niedrige einstellige Zahl deutscher Diplomaten solle nun vor Ort Stabilisierung und Wiederaufbau des Landes unterstützen, so die Ministerin. Trotz anhaltender Massaker durch die regierenden HTS-Milizen und weiteren dschihadistischen Gruppen hatte sie schon vor ihrer Ankunft in Damaskus anhaltende humanitäre Hilfe und eine weitere Lockerung von Sanktionen in Aussicht gestellt. Bei ihrem Besuch in Syrien besichtigte Baerbock zusammen mit CDU-Politiker Armin Laschet den zerstörten Damaszener Stadtteil Dschubar. Gebiete, in denen die HTS wüten, besuchten die beiden deutschen Politiker hingegen nicht. (dpa/jW)