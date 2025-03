US-Windtechniker für Gewerkschaft

Genf. Windtechniker mit Sitz in Michigan, die Windturbinen des Unternehmens Vestas betreiben und warten, haben mit überwältigender Mehrheit für eine Gewerkschaftsvertretung gestimmt und sind der Utility Workers Union of America (UWUA) beigetreten. Das teilte der globale Gewerkschaftsbund Industriall am 13. März in Genf mit. Es ist das erste Mal, dass Vestas-Windtechniker in Nordamerika gewerkschaftlich organisiert sind. »Immer mehr Beschäftigte, die im Bereich der erneuerbaren Energieträger arbeiten, erkennen, wie Gewerkschaften helfen können, für bessere, sicherere Arbeitsbedingungen zu sorgen«, erklärte Deirdre Brill, Organisationsleiterin der UWUA. Die Techniker hatten genug von unsicheren Bedingungen, zermürbenden 16-Stunden-Schichten und Arbeitsferien ohne angemessene Bezahlung. In den Verhandlungen um den ersten Tarifvertrag werden Sicherheit und Ausbildung oberste Priorität haben – damit diejenigen, die die Turbinen am Laufen halten, am Arbeitsplatz geschützt sind, zitierte Industriall UWUA. (jW)