EU will Importquoten von Stahl senken

Brüssel. Die Europäische Union will Industriekommissar Stéphane Séjourné zufolge mit einer Senkung der Importquoten die hiesige Stahlindustrie vor Konkurrenz aus China schützen. Von April an würden bei Stahl die Importquoten gesenkt, erklärte der Politiker am Mittwoch laut Reuters. Dadurch würde etwa 15 Prozent weniger importiert, hieß es. Im Laufe desselben Tages wollte die EU-Kommission einen Aktionsplan für die Schwerindustrie vorlegen. Hersteller bemängeln zu hohe Energiekosten im Euro-Raum sowie die Preispolitik chinesischer Hersteller, die Stahl günstiger anbieten als EU-Unternehmen. (Reuters/jW)