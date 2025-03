Ruanda und DR Kongo bereit für Waffenruhe

Doha. Die Präsidenten Ruandas und der Demokratischen Republik (DR) Kongo haben im Konflikt mit den »M 23«-Milizen ihre Bereitschaft zu einer Waffenruhe erklärt. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung im Zuge eines Treffens in Doha am Dienstag hervor. Es war das erste Gespräch der beiden Staatschefs, seitdem die durch Ruanda unterstützte Miliz im Januar Teile des Ostkongos unter ihre Kontrolle brachte. Kigali bestreitet die Unterstützung. Eigentlich waren am Dienstag direkte Friedensgespräche zwischen »M 23« und DR Kongo in Angola geplant. Doch die Miliz sagte kurzfristig ab, nachdem die EU Sanktionen gegen sie beschlossen hatte. (AFP/jW)