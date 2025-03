Angriffe Israels auf Gaza gehen weiter

Gaza. Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf Gaza am Mittwoch fortgesetzt und ist dabei auch mit Bodentruppen erneut in den sogenannten Netzarim-Korridor vorgedrungen. Seit Beginn des heftigen Bombardements am Dienstag morgen sind nach offiziellen Angaben 436 Menschen getötet worden. Das UN-Hilfsbüro (OCHA) teilte mit, dass mehr als 170 der Todesopfer Kinder seien. Beim Beschuss eines UN-Standorts sei zudem ein ausländischer UN-Mitarbeiter getötet worden, fünf weitere wurden verletzt. Das teilten lokale Behörden am Mittwoch mit. Derweil ist die Situation in den noch wenigen funktionsfähigen Krankenhäusern im Küstenstreifen verzweifelt: »Jeder mit schweren Verletzungen ist aufgrund der fehlenden Mittel zum Sterben verurteilt«, sagte Marwan Al-Hams, Direktor der Feldkrankenhäuser in Gaza, gegenüber Al-Dschasira. (AFP/jW)