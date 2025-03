Ausschuss berät zu Berlin und Mannheim

Berlin. Um Informationen zu den jüngsten Gewalttaten in Mannheim und am Holocaustmahnmal in Berlin einzuholen, treffen sich die Mitglieder des Innenausschusses des Bundestages an diesem Dienstag nachmittag zu einer Sondersitzung. Er habe die Sitzung nach einhelligem Votum der Fraktionen einberufen, teilte der amtierende Vorsitzende des Ausschusses, Lars Castellucci (SPD), am Montag mit. Ein 40jähriger Deutscher war am Rosenmontag mit seinem Auto in der Mannheimer Fußgängerzone absichtlich auf Menschen zugefahren. Eine Frau und ein Mann kamen dabei ums Leben. Es gibt Hinweise auf ein rechtes Tatmotiv. Im Februar war ein spanischer Tourist am Holocaustmahnmal in Berlin mit einem Messer schwer verletzt worden. (dpa/jW)