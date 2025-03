Berlin: Wieder Neonaziaufmarsch

Berlin. Neonazis rufen erneut zu einer Demonstration in Berlin auf: Am kommenden Sonnabend soll ein Aufmarsch unter dem Motto »Für Recht und Ordnung, gegen Linksextremismus und politisch motivierte Gewalt« durch Friedrichshain ziehen, wie Taz am Dienstag berichtete. Bereits zum dritten Mal binnen weniger Monate ist damit ein rechter Aufmarsch in dem Viertel geplant. Die Veranstaltung wird von Ferhat Şentürk, einem Aachener Neonazi und Gründer der Splitterpartei »Bürgerliche Allianz für Deutschland«, organisiert. Die Polizei führt derzeit »Kooperationsgespräche« mit den Organisatoren. 1.200 Teilnehmende werden erwartet. Gegenproteste sind angekündigt. Aktivisten planen Blockaden, um die Neonazis zu stoppen. (jW)