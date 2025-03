Neues Schnelladesystem für E-Autos von BYD

Beijing. Der chinesische Autohersteller BYD hat ein neues Schnelladesystem für E-Autos vorgestellt, das in wenigen Minuten genügend Energie für Hunderte Kilometer liefert. Ziel sei, dass die Ladezeit »genauso kurz ist wie die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor«, sagte Konzernpräsident und -gründer Wang Chuanfu bei der Vorstellung am Montag abend. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 1.000 Kilowatt könne man eine Elektroautobatterie innerhalb von fünf Minuten für etwa 470 Kilometer Reichweite aufladen. Bei Tesla beträgt die Spitzenleistung bislang 500 Kilowatt. Der Kurs der BYD-Aktien stieg am Dienstag morgen um mehr als sechs Prozent. (AFP/jW)