Burkina Faso: Zahlen vorgelegt

Ouagadougou. Während einer laufenden Antiterroroperation in Burkina Faso seien in der ersten Märzhälfte »mehrere hundert Terroristen neutralisiert« worden, teilte der staatliche Pressedienst AIB am Dienstag mit. In der Meldung werden nahezu tägliche Kämpfe zwischen der Armee und bewaffneten Gruppen aufgeführt. Nicht erwähnt wird ein angebliches Massaker der Armee Burkina Fasos mit Dutzenden getöteten Zivilisten, das laut Human Rights Watch am 11. März stattgefunden haben soll. Am Sonnabend hatte die Regierung des westafrikanischen Landes erklärt, dass die dortigen Ereignisse »verzerrt« wiedergegeben worden seien. (Xinhua/dpa/jW)