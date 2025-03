UNO: Bericht über Westbank

Genf. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat Israel am Dienstag anlässlich der Vorstellung eines neuen Berichts über die Lage in den von Israel besetzten Gebieten Westjordanland und Ostjerusalem Kriegsverbrechen vorgeworfen. Seit Beginn des jüngsten Gazakriegs seien die dortigen Siedlungsaktivitäten erheblich ausgebaut worden; 2024 seien dreimal so viele Palästinenser wie im Jahr davor gewaltsam vertrieben worden, insgesamt gut 4.500 Menschen. Diese Aktivitäten müssten sofort eingestellt werden. Auch hätten die Betroffenen ein Recht auf Wiedergutmachung. (dpa/jW)