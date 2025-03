Gespräche über Zyperns Zukunft

Genf. Am Genfer UN-Sitz stand am Dienstag ein Treffen über die Zukunft der geteilten Insel Zypern im Mittelmeer auf dem Programm. Die ersten Gespräche seit 2021 sollten in informeller Runde zusammen mit Vertretern der Garantiemächte Großbritannien, Griechenland und Türkei stattfinden. Die UNO hatte zuvor Erwartungen auf substantielle Fortschritte gedämpft, obwohl sich Generalsekretär António Guterres persönlich um eine Annäherung der griechischen und türkischen Zyprer bemühen wollte. Als Ziel wurde angegeben, konkrete Verhandlungen zur Überwindung der Teilung der Insel auf den Weg zu bringen. (dpa/jW)