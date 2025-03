Militärbündnis gegen Serbien

Tirana. Die beiden NATO-Länder Albanien und Kroatien wollen ihre militärische Zusammenarbeit mit dem Kosovo vertiefen. Dazu haben die Verteidigungsminister der beiden südosteuropäischen Länder und der von Serbien abgespaltenen Provinz am Dienstag in Tirana ein Abkommen geschlossen, das auf mehr gemeinsame Manöver sowie Kooperationen in der Rüstungsindustrie zielt, wie die Nachrichtenagentur ATA berichtete. Kosovo sieht sich von Serbien bedrängt, das seine Unabhängigkeit nicht anerkennt. Es steht wegen seines Vorgehens gegen die serbische Minderheit aber auch unter Sanktionen der USA und der EU. (dpa/jW)