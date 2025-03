Ausbildung stagniert in der Pflege

Wiesbaden. Zum Jahresende 2024 befanden sich insgesamt 147.100 Personen in einer Ausbildung zur Pflegefachkraft. Damit habe sich die Zahl der Azubis in der Pflege gegenüber dem Jahresende 2023 (146.900) kaum verändert, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Die Zahl neuer Ausbildungsverträge sei indes um neun Prozent auf rund 59.500 gestiegen. Der Frauenanteil betrage 74 Prozent. (jW)