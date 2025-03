Ermittlungen gegen Linken-Abgeordnete

Stuttgart. Nach einer Auseinandersetzung zwischen der Linken-Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut und Mitreisenden in einem Zug Ende Januar ermittelt die Staatsanwaltschaft nun auch gegen die Politikerin. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mitteilte, ermittelt die Behörde wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen die Abgeordnete. Sie soll auf der Zugfahrt eine Flasche in Richtung eines Mitreisenden geworfen haben, teilte die Sprecherin mit. Akbulut hatte auf ihrem Instagram-Kanal geschrieben, sie sei in einem Zug rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Ihr sei eine Flasche gegen den Kopf geworfen worden. Die Stuttgarter Zeitung berichtete danach, dass Akbulut zuvor ebenfalls Mitreisende beleidigt und eine Flasche geworfen haben soll. (dpa/jW)