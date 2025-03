UN-Gremium: Baerbock soll Vorsitzende werden

Berlin. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) soll Vorsitzende der UN-Generalversammlung werden. Die Bundesregierung wolle sie als deutsche Kandidatin für den Vorsitz in der Sitzungsperiode 2025/26 benennen, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen. Das Amt steht für die Sitzungsperiode der westeuropäischen Staatengruppe zu. In dieser hat Deutschland das Besetzungsrecht erhalten. Die Wahl ist für Anfang Juni vorgesehen. Baerbock hat sich in der Vergangenheit gegen einen Waffenstillstand im Gazakrieg ausgesprochen und die Bombardierung ziviler Ziele gebilligt. (AFP/jW)