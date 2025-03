Niger verlässt Frankophonie

Niamey. Der Sahelstaat Niger hat am Montag seinen Rückzug aus der Internationalen Organisation der Frankophonie (OIF) angekündigt. Der Schritt wurde laut der Agentur Anadolu in einer Notiz des Außenministeriums öffentlich gemacht, die an die diplomatischen und konsularischen Vertretungen Nigers im Ausland gerichtet ist. Ein Grund für den Rückzug wurde in dem Schreiben nicht angegeben. Allerdings haben sich die Beziehungen zwischen Niger und der alten Kolonialmacht Frankreich seit einem Militärputsch im Sommer 2023 und den anschließenden Interventionsdrohungen erheblich verschlechtert. (jW)