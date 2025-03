Trump will Akten zu Kennedy-Mord freigeben

Washington. US-Präsident Donald Trump wollte am Dienstag bislang geheime Dokumente zum Mord an seinem Amtsvorgänger John F. Kennedy im Jahr 1963 in der Stadt Dallas veröffentlichen. »Die Menschen haben jahrzehntelang darauf gewartet«, sagte Trump am Montag abend (Ortszeit) zu Reportern bei einem Besuch im Kennedy Center in Washington. Den Angaben zufolge handelt es sich um 80.000 Seiten bisher unzugänglicher Akten. »Es wird sehr interessant werden«, ergänzte Trump. Später will er auch bislang geheime Dokumente zum Attentat auf den Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. freigeben. (Reuters/jW)