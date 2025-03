Siemens will rund 6.000 Jobs streichen

München. Siemens will weltweit rund 6.000 Jobs streichen, 2.850 davon in Deutschland. Betroffen ist vor allem die zuletzt schwächelnde Sparte Digital Industries (DI), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Konzernchef Roland Busch hatte bereits im Herbst Stellenstreichungen im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich angekündigt, nun gibt es konkrete Zahlen. Die Jobvernichtung soll demnach ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen. 5.600 Stellen – 2.600 in Deutschland – sollen bis Ende September 2027 im zur DI-Sparte gehörenden Automatisierungsgeschäft wegfallen. In jenem Geschäftsfeld war der Umsatz deutlich abgesackt. Von Belegschaftsseite kam Kritik. »Wir haben kein Verständnis für die geplanten Maßnahmen bei der DI und sind angesichts der massiven geplanten Abbauzahl überrascht und verärgert«, hieß es aus dem Gesamtbetriebsrat. (dpa/jW)