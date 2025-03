EU: Italien und Spanien blockieren Ukraine-Plan

Brüssel. Italien und Spanien wollen derzeit einen Vorschlag der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas zur Verdoppelung der Militärhilfe für die Ukraine auf bis zu 40 Milliarden Euro nicht mittragen. Italiens Außenminister Antonio Tajani sagte am Montag bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den 27 EU-Ländern in Brüssel, der Vorschlag müsse im Lichte bevorstehender Entwicklungen diskutiert werden. So wollte er das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dessen russischem Amtskollegen Wladimir Putin am Dienstag abwarten. Tajani sagte zudem, sein Land brauche auch Mittel für die eigene Verteidigung. Spaniens Außenminister José Manuel Albares wies darauf hin, dass sich Madrid unabhängig von den Plänen der EU-Kommission bereits verpflichtet habe, der Ukraine dieses Jahr eine Milliarde Euro Militärhilfe zukommen zu lassen. (Reuters/jW)