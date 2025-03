Volkswagen präsentiert Konzernbilanz für 2024

Julian Stratenschulte/dpa

Wolfsburg. Der VW-Konzern legt an diesem Dienstag seine Bilanz für 2024 vor. Vorstandschef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz präsentieren das Zahlenwerk am Vormittag (9.30 Uhr) bei einer Jahrespressekonferenz in Wolfsburg und geben einen Ausblick auf 2025. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte dabei vor allem das zuletzt schwächelnde Geschäft mit E-Autos stehen und der Sparkurs vor allem bei der Kernmarke Volkswagen.

Im September kappten die Wolfsburger zum zweiten Mal innerhalb von zweieinhalb Monaten ihre Gewinnprognose. Das operative Ergebnis dürfte sich im Gesamtjahr nur noch auf rund 18 Milliarden Euro belaufen, räumte Blume ein. Das wären bei den ebenfalls gesenkten Umsatzerwartungen von rund 320 Milliarden Euro rund 5,6 Prozent operative Marge. Die gesamten Auslieferungen gingen wie bereits berichtet um 2,3 Prozent auf 9,03 Millionen Fahrzeuge zurück.

Bei der seit Jahren schwächelnden Kernmarke VW hatten sich Unternehmen und Gewerkschaft im Dezember nach langem Ringen auf ein sogenanntes Sanierungsprogramm geeinigt. 35.000 Arbeitsplätze sollen in Deutschland bis 2030 vernichtet werden, was rund jeder vierten Stelle entspricht. Um die Lohnkosten zu senken, werden zudem diverse Bonuszahlungen und Zulagen gekürzt und Lohnerhöhungen auf Eis gelegt. Im Gegenzug verzichtet VW auf Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen. (dpa/jW)