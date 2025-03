Kompletter Blackout auf Kuba

Havanna. Auf Kuba ist das Stromnetz zeitweise komplett zusammengebrochen. Stunden nach dem Ausfall hatten am Sonnabend morgen (Ortszeit) nur wenige lebenswichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser sowie Hotels, die eigene Generatoren einsetzen, wieder Elektrizität. In verschiedenen Provinzen des sozialistischen Karibikstaates seien Notfallsysteme in Betrieb, schrieb Präsident Miguel Díaz-Canel auf der Plattform X. Derzeit werden nach Regierungsangaben rund 200 Megawatt Strom erzeugt. Zu Spitzenzeiten liegt der normale Strombedarf auf Kuba bei mindestens 3.000 Megawatt. Der landesweite Blackout sei am Freitag abend durch eine Störung an einem Umspannwerk ausgelöst worden, teilte das Energieministerium auf X mit. (dpa/jW)